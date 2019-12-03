«Первый этап – доступные кредиты для собственного дела»: Президент объявил о запуске программы по возвращению украинцев из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы «Возвращайся и оставайся», чтобы стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

– Первый этап – доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет или начать или расширить собственный бизнес. Как это будет работать? Сумма кредита 1,5 миллиона гривен на пять лет. Ставки следующие - 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее двух рабочих мест; 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места. Но если вы нанимаете работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%. И 9% для тех, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 миллионов гривен и хочет расширить свое дело, – сказал Президент.

Зеленский добавил, что позже появятся детальные условия и информация о том, как это будет работать и о дальнейших этапах программы «Возвращайся и оставайся».

Напомним, что по данным Министерства социальной политики Украины, почти 3,2 миллиона украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% от всего экономически активного населения страны.