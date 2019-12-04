В ФБР любое мобильное приложение, разработанное в России, считают «потенциальной контртеррористической угрозой»

Об этом ведомство заявило в ответе на обращение Чака Шумера, лидера демократического меньшинства Сената (верхней палаты США), по российскому мобильному приложению FaceApp, передаёт Громадське, ссылаясь на Reuters.

В июле Шумер обратился в Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию из-за российского приложения FaceApp. По его мнению, приложение может нести угрозу национальной безопасности США, ведь чтобы воспользоваться им, пользователь должен предоставить компании «полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным».

«Вызывает глубокое беспокойство, что личная информация американских граждан попадает во враждебное государство, которое активно вовлечено в кибератаки на наше государство», — говорилось в обращении.

Отмечается, что доказательств передачи любых данных от FaceApp к правительству России пока нет. Впрочем ФБР в своем ответе Шумеру отметило, что способность российского правительства получить доступ ко всем онлайн-коммуникациям непосредственно через интернет-провайдеров делает все приложения, разработанные в стране, рискованными.

FaceApp — это мобильное приложение, разработанное в 2017 году санкт-петербургской компанией Wireless Lab. Оно позволяет автоматически состарить фото пользователя. Летом этого года FaceApp было одним из самых популярных приложений: так, в июле его установило 50 млн человек. В то же время появилась информация, что оно может нарушать конфиденциальность пользователей.