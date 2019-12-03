Глава ОГА Стадник подписал распоряжение о назначении Стахевич вице-губернатором по финансовым вопросам

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подписал распоряжение о назначении Татьяны Стахевич заместителем главы облгосадминистрации по вопросам финансов.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам во вторник, 3 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Вчера было подписано распоряжение. Она уже назначена на должность, официально работает и сегодня вышла на работу. Проходили спецпроверки. Была информация, что она была причастна… Все прошло, все ответили, что никаких вопросов нет. Все четко. Никакого подтверждающего аргумента, который подтверждал бы информацию СМИ, нет, – заявил Стадник.

По его словам, назначение остальных заместителей в процессе. А Стахевич была в приоритете, потому что будет заниматься формированием бюджета области на 2020 год.

Как известно, Стахевич уволилась с должности в Фонде госимущества в Херсонской области после коррупционного скандала. В 2016 году её подозревали в вымогательстве взятки в размере 700 долларов от директора компании ЧП «Скотоп» за подписание договора об аренде помещения. В связи с этим в кабинете Стахевич провели обыск и изъяли необходимые документы. В августе 2016 она подала встречное заявление, обвинив директора компании «Скотоп» в том, что это он вымогал с нее 500 долларов. Она отрицала, что брала какие-либо деньги.

При этом претендент на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна Стахевич заявила, что не пребывала под уголовной ответственностью.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Стахевич в качестве кандидата на должность в вице-губернаторы рассматривается по его инициативе.

15 ноября Кабмин согласовал кандидатуру Татьяны Стахевич на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.