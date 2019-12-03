Герой Украины танкист «Адам» заявил, что его хотят убрать с руководящей должности

Евгений Межевикин Герой Украины Евгений Межевикин («Адам») заявил, что по результатам аттестации его хотят убрать с руководящей должности в воинской части.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Танкист Межевикин занимает должность заместителя начальника управления подготовки воинской части. Он опубликовал оценочную карточку (результаты аттестации), которую составил его начальник Литвинов. По словам «Адама», его уже пытались убрать с должности в начале 2019 года, а самому Литвинову «место на скамье подсудимых».

Литвинов в результатах аттестации оценил теоретические знания и практические умения Межевикина на тройку. Такую же оценку он получил за результативность выполнения должностных обязанностей и качество выполнения заданий. Литвинов пишет, что с конца июля Межевикин долгое время провел в отпуске и на больничном. Начальник «Адама» заявил, что тот не соответствует занимаемой должности, но его целесообразно рассмотреть на равнозначную должность.

Напомним, что Межевикин принимал активное участие в обороне Донецкого аэропорта от российско-террористических войск и в 2015 году получил звание Герой Украины. Также в зоне АТО Межевикин занимался подготовкой танковых экипажей.

Бывший николаевский десантник Максим Миргородский, который сейчас командует 95-й десантно-штурмовой бригадой, ранее выделил роль Межевикина в обороне Донецкого аэропорта.

«Конкретно можно выделить одного позывного – это «Адам»! Если бы не он, то не могу утверждать, что удержали бы».

Блогер Серж Марко утверждает, что Межевикин «мешает старому другу нынешнего начальника Генерального штаба пис*ить топливо в танковой бригаде, и списывать его на учения, которые существуют только на бумаге».