Председатель ОГА Стадник возмутился овощным рынком на трассе: «Передайте всем, что приезжал глава области»

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник возмутился, что на выезде из региона в Херсонскую область работает овощной рынок, который находится в антисанитарных условиях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Стадника, 3 декабря он проверял состояние выполненных работ на дороге М-14 и обратил внимание на овощной рынок, который «скорее всего» нелегально работает.

«Полная антисанитария, куча мусора и грязь вокруг. К сожалению, все это устраивает людей, которые там работают. Никакого уважения ни к себе, ни к покупателям, ни к гостям нашей области. Меня такое положение дел не устраивает! Я понимаю, что людям необходимо заботиться о своих семьях и зарабатывать деньги, но это не значит, что можно так относиться к своему рабочему месту. Там даже отсутствуют элементарные условия для работающих – туалеты. Почему люди смирились с таким положением дел? Почему не пытаются что-то изменить? Неужели они не понимают – этот рынок, в каком-то смысле, является лицом области при въезде из Херсона. На эти и другие поставленные вопросы, к сожалению, ответа не получил».

«Дал неделю, чтобы работники убрали и привели в надлежащее состояние территорию вокруг рынка для сохранения чистоты окружающей среды. Взял вопрос под личный контроль. Через неделю загляну снова, если меня не услышат, говорить будем иначе», - написал Стадник.

Он опубликовал видео, которое снимал на рынке. Губернатор пытался выяснить у продавца, законно ли работает рынок. Также он обратился к торговцам, чтобы они установили биотуалет.

- Подъезжаем к этому рынку, где это позорище стоит. Грязь, срач… Здравствуйте, а когда вы все соберетесь вместе? Когда не будет вот этого мусора? Передайте всем, что приезжал глава области. Если вы в течение недели не наведете порядок, то этого рынка не будет. Я вам просто обещаю. Передайте всем: если вы все не объединитесь и не наведете весь этот срач, который развели, и зарабатываете деньги, а я уверен, что это незаконно, то этого всего не будет, - сказал Стадник на видео, обращаясь к одному из торговцев.

Напомним, что Стадник повторил поступок экс-главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. В ноябре 2017 года тот общался с торговцами виноградом возле Коблево, чтобы их прилавки убрать с трассы и оборудовать для них асфальтированную площадку.