Американский Сенат не нашел доказательств вмешательства Украины в выборы президента США, - СМИ

Расследование верхней палаты американского парламента, Комитета по вопросам разведки Сената не нашло доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает американское издание «Politico», передает «Громадське».

Американское издание ссылается на источники, непосредственно знакомые с материалами расследования. Журналистам стало известно, что осенью 2017 года сенаторы допросили консультантку Демократической партии Александру Халупу, которая якобы собирала информацию против Дональда Трампа во время предвыборного периода в США в 2016 году в сотрудничестве с Демократической партией и посольством США в Украине.

Во время дачи показаний ставили вопрос о статье в издании Politico, вышедшей в январе 2017 года. Там говорилось о том, что консультантка якобы сотрудничала с украинскими властями. Халупа во время показаний отрицала свое посредничество между посольством Украины в США и Демократической партией, а еще добавила, что стала жертвой информационной операции со стороны России.

Факт допроса Politico подтвердила и сама Халупа, впрочем, неизвестно, подтвердила ли она слова источника о сути допроса в Сенате. Представители Комитета по вопросам разведки Сената отказались комментировать полученную журналистами информацию.

Заметим, что в открытом доступе в настоящее время есть два тома доклада сенатского Комитета по вопросам разведки под названием «Операции влияния и вмешательства России на выборах в США 2016 года». Ни в одном из них не рассматривается тезис о якобы вмешательстве Украины в эти выборы.

Якобы вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году для дискредитации кандидата от республиканцев Дональда Трампа – это один из тезисов, которым сейчас пользуется команда действующего американского президента и Республиканская партия на слушаниях по делу импичмента, продолжающихся в США.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы США.