Теория хаоса: Депутат Бондарь призвал Парламент распустить Николаевский облсовет

Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь назвал работу в облсовете хаосом и призвал его распустить.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

«Пусть это будет весть руководителям государства, депутатам ВРУ. Прекратите полномочия Николаевского областного совета. Теория хаоса. Действия, динамика которых, при определенных условиях, во многом зависит от начальных условий, что делает долгосрочное прогнозирование невозможным. Этим живет, Николаевский областной совет. Как следствие, политическая коррупция со всеми персональными благами», - пишет депутат Бондарь.

Депутат перечислил несколько проблемных вопросов, «инициаторами» которых так или иначе выступила глава облсовета Виктория Москаленко и определенные депутаты.

«Программа «Турбота» (средства на лечение тяжелобольных детей) - хаос. Хаос в Порядок использования средств, в самом начале, внесла председатель областного совета. Вместе с Демченко нам удалось разобраться в причинах. (…) 16 мая, с голоса, без прохождения каких-либо регламентных требований принимается решение «О прекращении делегированных полномочий, по управлению имуществом Николаевской ОГА», - написал Александр Бондарь.

Также Бондарь обратил внимание на некоторые изменения в проект решения о внесении изменений в бюджет на 2019 год. Отметим, что депутаты до сих пор не решили вопрос с 47,9 миллионами перевыполнения бюджета. Виктория Москаленко вместе с несколькими депутатами внесла свои правки – в частности, она хочет сама осуществлять распоряжение так называемыми «депутатскими» средствами, несмотря на то, что распорядителем средств является облгосадминистрация.

«Изменения в бюджет Николаевской области в реальном времени. Как можно менять распорядителя бюджетных средств Управления здравоохранения, на каждую отдельную областную больницу? Если основной распорядитель уже подготовил тендер. Хаос! Хотите проверить стоимость оборудования - проверяйте. Так называемые «депутатские» во все времена использования осуществлялось через управление финансов ОГА или управления экономики ОГА с согласования на бюджетной комиссии областного совета. Финансирование осуществлялось через областную программу «Развитие Николаевщины» (сократил название). Рабочий механизм. Предлагаемый какой-то не согласованный порядок и распорядитель средств Николаевский областной совет. Хаос», - отметил Бондарь.

Также депутат высказал уверенность в том, что такие же проблемы возникнут при принятии областного бюджета.

«Уверен, если не перезагрузите работу областного совета, такой хаос будет с бюджетом 2020 и другими решениями», - добавил Бондарь.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что бюджет Николаевской области на 2020 год уже готов.