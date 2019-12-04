Правительство завершило создание новой Таможенной службы

Кабинет министров передал новосозданной Государственной таможенной службе функции по реализации таможенной политики.

Об этом говорится на сайте Государственной таможней службы.

«С восьмого числа Новая таможня официально запускается, перебирая соответствующие полномочия у ГФС. Соответствующее распоряжение только что принял Кабмин. Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно», - прокомментировал решение правительства глава Таможни Максим Нефьодов.

Как известно, в марте Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения государственной фискальной службы. Это было одним из требований Международного валютного фонда. Налоговую службу запустили еще в августе, а создание Таможенной службы затянулось из-за судебных разбирательств.

Напомним, что ранее в Минюсте зарегистрировали Черноморскую таможню с администрацией в Херсоне – в нее вошло и николаевское ведомство.