В ОПЗЖ заявили, что СБУ «из мести» обыскивает офис Медведчука – в ведомстве говорят, что пришли не к нему

Под офисом главы политсовета партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука нардеп от этой партии Виктор Черный заявил, что СБУ проводит обыски в этом помещении, а в спецслужбе отрицают, что пришли к представителям ОПЗЖ.

«Сейчас вот я видел, что следственная группа пошла в кабинеты, которые обслуживают офис главы политсовета партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» народного депутата Виктора Медведчука. Мы считаем, что такие действия накануне саммита во Франции являются таким давлением на нашу политическую силу. Также, по нашему мнению, это может быть месть со стороны СБУ за то, что наши депутаты все-таки сделали все, чтобы было зарегистрировано уголовное производство действий СБУ относительно слежки за депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь», - сказал Виктор Черный в эфире «112 канала».

Также Черный прокомментировал планы представителей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» относительно их дальнейших действий.

«Мы будем действовать по закону, будем ждать, пока этот обыск будет закончен, наш адвокат там присутствует. И потом будем разбираться по поводу случившегося», - резюмировал он.

В то же время спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook сообщила, что «следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют».