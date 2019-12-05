Президент Казахстана не считает захват Россией Крыма аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает то, что «произошло в Крыму», аннексией.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle в ответ на вопрос, был ли Казахстан напуган аннексией Крыма и войной на Донбассе

– Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово в отношении Крыма, - заявил Токаев .

Президент Казахстана утверждает, что в его стране никакого страха относительно этих событий в Украине нет.

– Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Испокон веков мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, - отметил он.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что глубоко обеспокоены такими высказываниями Токаева.

– Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежащих в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы, зафиксированные в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалась, - заявила спикер МИДа Екатерина Зеленко.

Также она добавила, что слова президента Казахстана не только противоречат основам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН.

– Особенно досадно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств, - заявила спикер ведомства.

В Министерстве добавили, что в ответ на заявление Токаева казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Напомним, ранее Президент Чехии принял делегацию «пропутинских» крымских татар, поддерживающих оккупацию Крыма.