Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов Нормандской встречи, – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам Нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса.

Об этом на выступлении в лондонском «Chatham House» заявил помощник Президента Украины Андрей Ермак, передают «Новости Донбасса».

По словам Ермака, продление закона о статусе Донбасса зависит от результатов запланированного на 9 декабря саммита «нормандской четверки».

– По результатам саммита в Париже - подчеркиваю, это будет зависеть от результатов саммита - президент будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект по продлению действия этого закона, - заявил Ермак.

Он также добавил, что после этого смогут внести изменения в закон в части имплементации «формулы Штайнмайера».

По результатам встречи в «нормандском формате» президент Зеленский будет готов внести в Верховную Раду законопроект о продлении действующего закона об «особом статусе» Донбасса, заявил его помощник Андрей Ермакhttps://t.co/7ryDEcJNXq pic.twitter.com/vuXtq0uGu5 — Новости Донбасса (@novostidnua) December 5, 2019

Помощник президента Украины подчеркнул, что закон об «особом статусе» вступит в силу на постоянной основе только тогда, когда ОБСЕ подтвердит законность проведенных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отдельно Ермак подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда там не будут находится иностранные войска или нелегальные вооруженные группы. Также он указал, что на день проведения выборов донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

По словам помощника Зеленского, все разговоры о предательстве связанном с «формулой Штайнмайера» являются манипуляцией.

Отдельно Ермак подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только при отсутствии иностранных войск и боевиков, а также при условии контроля Украиной участка границы pic.twitter.com/gvfJyX5QKJ — Новости Донбасса (@novostidnua) December 5, 2019

Напомним, что ранее Президент Зеленский призвал не верить слухам, которые распространяют перед его встречей с Путиным. Также Зеленский призвал украинцев не реагировать на заявление различных политических сил о сдаче интересов Украины, так как они «как политики погибли, а как люди вообще не рождались никогда».

Отметим, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.