Труба обвинил Порошенко в своем увольнении из ГБР

Роман Труба Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем увольнении винит бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в четверг, 5 декабря, на встрече с журналистами, передает «Левый берег».

– То, что происходило в течение последних двух недель, в этом заинтересован один конкретный человек, в противостоянии с которым мы находимся еще с того времени, когда он еще был Президентом, - заявил Труба.

Директор ГБР утверждает, что его отношения с Петром Порошенко испортились летом 2018 года, когда он попытался отказать в назначении 27 кандидатов на руководящие должности в бюро. Тогда Труба говорил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований и по ним отсутствуют результаты полиграфа. Через несколько месяцев 23 из 27 человек были им все равно назначены.

– Завершилось это противостояние голосованием в Верховной Раде за снятие руководства, - заявил Труба.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Им предусматривается увольнение действующего председателя ГБР Романа Трубы. Новый глава органа получит больше полномочий.

Ранее в ГБР рассказали о 13 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.