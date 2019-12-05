Зеленский назначил уполномоченную Президента по вопросам волонтерской деятельности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наталии Пушкаревой уполномоченным Президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата).

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров.

Также Владимир Зеленский своим указом утвердил Положение об уполномоченном Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности. Согласно ему, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление Президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечению нарушений в этой сфере.

Также уполномоченный может вносить на рассмотрение Главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших Главе государства на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Радой, других законопроектов, касающихся вопросов поддержки ведения волонтерской деятельности.

Кроме того, уполномоченный должен осуществлять меры, направленные на обеспечение, восстановление нарушенных прав и законных интересов волонтеров, и информировать общественность о таких мерах и их результатах.

Также задачей уполномоченного Президента по вопросам волонтерской деятельности является содействие налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив относительно осуществления волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав волонтеров.

Среди задач уполномоченного – подготовка мероприятий с участием Президента Украины, в том числе международного характера по вопросам, касающимся поддержки волонтерской деятельности.

Напомним, как у Зеленского поручили облгосадминистрациям согнать бюджетников и общественников на репетицию Дня Независимости, а контактным лицом названа некая Наталья Пушкарева.