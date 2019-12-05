В ОП после Нормандской встречи готовы к изменению Конституции относительно децентрализации

Команда Президента Украины готова провести конституционную реформу по итогам саммита в «нормандском формате», но у Зеленского обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Об этом заявил помощник Президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной «Chatham House» и «Украинской призмой», сообщает «Украинская правда».

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено Минскими договоренностями.

– Украина готова выполнить положение «минских договоренностей», которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации, - заявил он.

– Ни о какой федерализации речь не идет, - добавил помощник Президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

– Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия, - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Напомним, что ранее Ермак сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский по результатам Нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса.