Сессия ВР: Рада начала заседание с «часа вопросов правительству»

В пятницу, 6 декабря, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов во втором и первом чтении, проведет «час вопросов правительству».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Также в этот день Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов во втором чтении, в частности:

- проект Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», №2179;

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, №2172;

- проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» (о предоставлении убежища бездомным лицам)», №0932.

В зале Верховной Рады ведется прямая трансляция заседания

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10:56 Депутат Верховной рады Украины Сергей Мандзий принес присягу народного депутата в ходе утреннего пленарного заседания.

Сергей Мандзий Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о вхождении Мандзия в состав фракции «Слуга народа».

По данным «Честно», в 2015 году баллотировался на пост Хмельницкого городского головы от «Блока Петра Порошенко как беспартийный, также баллотировался в Хмельницкого городского совета по округу №2. Является членом исполнительного комитета городского совета.

В 2010 году был избран депутатом Хмельницкого городского совета 6 созыва по мажоритарному округу от «Народной партии». Был председателем постоянной депутатской Комиссии по вопросам социально-экономического развития, промышленности, транспорта, связи, энергетики и предпринимательства.

В 2006 году был избран депутатом того же совета по списку «Народного блока Литвина», был председателем одноименной фракции. В 2002 году избран депутатом ХГС по мажоритарному округу. В 1998 году баллотировался туда же по мажоритарному округу как самовыдвиженец.

9:55 Согласно повестке дня, к рассмотрению в первом чтении запланированы: проект Закона «О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019» по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», №2505 и проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения», №2296.

Кроме того, планируется рассмотреть два постановления по временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.