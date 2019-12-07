На заседании СНБО утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса, - Данилов

Участники закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны, собранного Президентом Владимиром Зеленским в субботу перед нормандским саммитом, рассмотрели ключевые вопросы, связанные с безопасностью, обороной и утвердили один из сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Об этом рассказал на брифинге секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт 5 канал.

По словам Данилова, на заседании приняли один из сценариев реинтеграции, который сейчас будут реализовывать как основной.

«Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину. Есть ключевые моменты, в повестке дня», - уточнил секретарь СНБО, не объясняя подробностей.

Также Данилов отметил, что в основном речь идет о трех позициях для обеспечения проведения выборов:«Обмен, граница, не стреляем».

Второй вопрос связан с территориальной обороной. Ответственным за это направление назначили генерал-полковника Михаила Коваля. До 31 декабря должны закончить подготовительную работу по проекту территориальной обороны.

«Все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие, - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу», - добавил Данилов.

Третий вопрос, по словам секретаря СНБО, касался кибербезопасности.

«Кибербезопасность - очень важный на сегодня момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство», - добавил он.

Ранее сообщалось, что перед встречей в Нормандском формате у Зеленского обсудили пять сценариев реинтеграции Донбасса.