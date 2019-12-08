В Украине перед встречей нормандской четверки оппоненты Зеленского проведут акции, чтобы напомнить о «красных линиях»

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В Киеве и ряде других городов 8 декабря в 13:00 пройдут акции патриотически настроенных граждан, представителей националистических организаций и сторонников Петра Порошенко  - оппонентов президента Украины Владимира Зеленского. Основная цель акций декларируется как напоминание власти о «красных линиях», которые нельзя перейти во время мирных переговоров.

Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет встреча в нормандском формате – президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудят мирное урегулирование на Донбассе.

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10:48 Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Россия, Франция, Германия должны услышать «красные линии».

«Призываю украинских патриотов прийти сегодня в 13:00 на Майдан Независимости в Киеве и на площади ваших родных городов. Должны совместно защитить Украину! Россия, Франция, Германия должны услышать «красные линии», за которые мы не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине!» - написал он на своей странице в Facebook.   

Вадим Богданов

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