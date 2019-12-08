Пресс-секретарь Зеленского призвала не ориентироваться на завышенные ожидания от нормандской встречи

Завышенные ожидания от встречи президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии могут принести разочарование.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники – Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник – это украинский народ, который хочет окончания войны. Да, 10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования».

«Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых. При этом много сил внутри страны готовы подрывать усилия по достижению мира ради своих политических рейтингов… Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной «капитуляции», давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями», - написала Мендель.

Напомним, что накануне встречи в нормандском формате в Украине, в том числе и оппоненты Зеленского проводят митинги с призывом не переходить «красные линии» во время мирных переговоров.