Криклий считает, что главой УЗ не обязательно должен быть железнодорожник: «Ни я, ни Омелян не были транспортниками и все работало»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о своем видении того, кто может возглавить «Укрзалізницю», если там произойдет смена руководства.

Об этом он заявил в интервью ЦТС.

По его словам, это не обязательно может быть железнодорожник, но в команде главы УЗ такие люди быть должны.

На вопрос журналиста, должен ли руководителем УЗ быть железнодорожник, Владислав Криклий ответил, что это не обязательный критерий, отметив, что ни он, ни его предшественник Владимир Омелян не были «глубокими транспортниками».

«И да, и нет. Это то же, что говорить, что тут, на моем месте, должен быть глубокий транспортник. Ни я, ни Омелян, ни Пивоварский… никто не был глубоким транспортником. И все работало. И будет только лучше. Да, в команде главы компании точно должны быть железнодорожники. Но менеджер - это тот, кто из тех решений, которые тебе предлагают профессионалы, в том числе железнодорожники, может принимать самые правильные», - добавил министр.

При этом он считает, что это не обязательно должен быть гражданин Украины, отметив, что это могут быть и приглашенные специалисты из других страх. Однако министр отмечает, что иностранцы не знают проблем страны.

«Могут быть и экспаты. Но проблема в том, что экспаты не знают наших проблем, поэтому превращаются в красивый, суперграмотный фасад. Поэтому, если на высшем и среднем уровне нет людей, которые понимают кто, есть кто, то это превращается в большую проблему», - добавил Криклий.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины инициирует введение новых маршрутов поездов, два из которых будут идти через Николаев. Откроют маршруты после обновления подвижного состава.