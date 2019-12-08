Лукашенко и Путин пять часов обсуждали, но не подписали соглашение об «углубленной интеграции» Беларуси и РФ

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей в Сочи 7 декабря встрече, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции. Следующая встреча президентов состоится уже 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Встреча Путина и Лукашенко продолжалась больше 5 часов. По ее результатам количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Белорусский президент уехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений.

Накануне в российских СМИ появились сообщения о содержании якобы существующего предварительного текста договоренностей об углубленной интеграции. Речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов, частичное объединение банковского надзора и введение единого внешнеторгового режима. Кроме того, с 2021 года якобы планируется ввести единые правила в таможенной и энергетической сферах. Предполагалось, что соглашения будут подписаны 7-8 декабря в канун 20-летия подписания Договора о создании союзного государства.

В Минске в день встречи президентов РФ и Беларуси прошла акция протеста против соглашения об углублении интеграции. В ней приняли участие тысячи человек. Митингующие собрались на Октябрьской площади, откуда отправились шествием до площади Независимости. Участники акции несли транспаранты с лозунгами, флаги Беларуси и Евросоюза, выкрикивали речевки на русском и белорусском языках.