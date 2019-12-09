Трамп стал объектом насмешек после того как поднял тему о сливных бачках и расходе воды

Президент США Дональд Трамп 6 декабря приказал пересмотреть стандарты эффективного использования воды в сантехнике. В частности, речь идет о туалетах.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «Bloomberg».

По словам Трампа, после того как в Штатах появились унитазы с низкопотоковым смывом, люди вынуждены смывать воду несколько раз, чтобы добиться результата. Это расходует воду в разы больше, чем обычные унитазы с большим потоком воды. То же самое касается и другой сантехники.

- Вы практически не можете помыть руки, так как из крана льется очень мало воды, потому вы оставляете кран включенным, и вам нужно намного больше времени, чтобы вымыть руки – в итоге вы используете такое же количество воды, - сказал американский президент на встрече с представителями малого бизнеса в Белом доме.

Видео встречи распространила новостная платформа QuickTake в Twitter. Как и многие прежние заявления Трампа, это тоже разобрали на мемы, а хештэг #ToiletTrump приобрел большую популярность в интернете.

Trump ordered a federal review of water efficiency standards in bathroom fixtures, complaining that “people are flushing toilets 10 times, 15 times as opposed to once” in homes with low-flow appliances pic.twitter.com/68xBsPSoxp — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 6, 2019

В частности, пользователи сети шутят о том, насколько тема сливных бачков близка президенту США, с иронией придавая этой теме важности. В свою очередь в американском правительстве отмечают, что тема экономии чистой воды действительно важна, однако более половины всей воды американцы используют на наполнение ванн.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что американцы якобы «захватывали аэропорты» еще в конце 18-го века.