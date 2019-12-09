Кабмин повысил зарплаты для военнослужащих на контракте

Минимальное денежное обеспечение для военнослужащих на контракте отныне установлено на уровне 10,2 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

За заключение первого контракта установлено единовременное денежное вознаграждение военнослужащим в следующих размерах: рядовым – 8, сержантам (старшинам) – 9 прожиточных минимумов.

За выполнение задач в зоне проведения Операции объединенных сил военные могут получать дополнительные выплаты в размере от 6,5 до 17 тыс. гривен в зависимости от расстояния от линии боевого соприкосновения.

В оборонном ведомстве также отметили, что денежное обеспечение военнослужащих сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, подразделений морской пехоты и горно-штурмовых воинских частей увеличено в среднем на 2-3 тыс. гривен.

Аналогичный размер надбавки будут получать снайперы, операторы беспилотных летательных аппаратов и номера расчетов ПТРК. Для солдат и сержантов, которые проходят службу на контрактной основе, также предусмотрена компенсация за аренду жилья.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в рядах ВСУ воинских званий по стандарту НАТО.