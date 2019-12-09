Саммит в нормандском формате: Стал известен график президента Зеленского в Париже

В понедельник 9 декабря, в Париже, состоится встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате, на которой будет обсуждаться ситуация на оккупированной части Донбасса. Это будет первая такая встреча с осени 2016 года.

Как известно, накануне, 8 декабря, в Киеве и ряде других городов проходили акции патриотически настроенных граждан, представителей националистических организаций и сторонников Петра Порошенко – оппонентов президента Украины Владимира Зеленского. Организаторами выступили политпартии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина». Основная цель акций декларировалась как напоминание власти о «красных линиях», которые нельзя перейти во время мирных переговоров. В итоге в Киеве возле Офиса Президента представители «Нацкорпуса» разбили палаточный городок.

«Преступности.НЕТ» отслеживает развитие событий.

10:05 Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Париже после саммита «нормандской четверки». Это подтвердили в Кремле, сообщают росСМИ.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что длительность встречи будет зависеть от Зеленского и Путина.

- Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в нормандском формате. Длительность переговоров будет зависеть от лидеров России и Украины, - сказал он.

09:56 Возле здания Офиса президента в Киеве утром продолжается акция Варта на Банковой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, часть активистов активистов провели ночь в палатках, разбитых перед зданием ОПУ накануне вечером.

Кроме того, сейчас к месту проведения акции начинают прибывать люди. Активисты рассказали, что они намерены продолжать акцию до конца саммита «нормандской четверки».

Правительственный квартал охраняют бойцы спецподразделения Национальной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС.

09:50 Основная «красная линия» украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на предстоящем саммите лидеров стран «Нормандской четверки» в Париже – возвращение под контроль украинских властей всей территории страны в пределах ее международно-признанных границ. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем аккаунте в «Твиттер».

«Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно-признанная государственная граница Украины», — написал он.

Глава МИД Украины перечислил главные элементы позиции украинской стороны на переговорах «нормандской четверки».

«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству — основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров («четверки» – ПН) или тет-а-тет (между президентами Украины и России – ПН)», — добавил он.

09:38 Глава Совета по вопросам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины Рустам Фатуллаев и совместно с военными капелланами провел молитву за Украину.

- Нам президент Владимир Александрович отправляется на очень сложные переговоры и мы обращаемся к нему. Владимир Александрович, вы не один. Мы молимся за то, чтобы бог дал вам мудрости. Потому что мудрость - больше силы. Мы молимся за то, чтобы Бог дал вам дар самообладания. Кто бы там ни был, как бы не пытались на вас надавить, человек, владеющий собою, более завоевателя города. Мы молимся к Господу и хотим вам сказать, что вы завтра будете не сами. Капелланы будут рядом. Потому что мы всегда рядом. Мы будем в молитве рядом. Мы будем в духовном мире рядом за нашего президента, за нашу страну, – отметил Рустам Фатуллаев.

09:23 Папа Римский Франциск призвал молиться за плоды «мира в справедливости» от «нормандской» встречи, передает «Радио Ватикана».

Встречаясь в воскресенье, 8 декабря, с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву «Ангел Господень» Папа Франциск посвятил несколько слов запланированной на понедельник встречи руководителей стран так называемой «Нормандской четверки».

– Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как «Нормандский формат», с целью поисков решения мучительного конфликта, что уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения, – сказал Папа Римский.

09:01 По информации «Европейской правды», Владимир Зеленский перед началом саммита «нормандской четверки» проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

Согласно графику, предоставленному в Офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макрона, а в 15:30 – с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В графике нет встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

Следует отметить, что официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона.

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц «Нормандского формата», а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Как сообщалось ранее, согласованное проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что завышенные ожидания от встречи президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии могут принести разочарование.