«Кому надо эти терки?»: Фирсов уволил 15 глав областных управлений Госэкоинспекции

Глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов уволил 15 начальников территориальных управлений ведомства.

Об этом Фирсов сообщил в Facebook.

В частности речь идет о начальниках терорганизаций экоинспекции в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской (Центральный округ), Сумской, Черниговской, Житомирской (Полесский округ), Ровенской (Полесский округ, Тернопольской, Ивано-Франковской (Карпатский округ), Львовской, Закарпатской, Киевской областях и в городе Киеве (Столичный округ).

При этом он отметил, что многие из уволенных чиновников намекали на свои связи и рассказывали о количестве «пережитых» глав Госэкоинспекции:

«Состоялось ежегодное оценивания руководителей территориальных подразделений инспекции, я имел возможность со всеми познакомиться, поговорить и почти сразу попрощаться. Так получилось, что с большинством руководителей у нас разные взгляды и на прошлое, и на будущее работы в инспекции. Чтобы долго не пересказывать все разногласия, приведу примерный диалог, который был с несколькими руководителями:

- Приветствую. Вы уже более 10 лет руководитель областной инспекции, а результатов не много. Не устали? Может, пожмем руки и разойдемся.

- О! Я это постоянно слышу от новых руководителей

- Простите не понял…

- Да ты уже 7-й руководитель, которого я пережил. Они все говорили заявления писать, потому что оценка неудовлетворительная. Смотри чтоб ты сам заявление не сел писать. Я здесь еще при Джарте работал.

- За меня не волнуйтесь, лучше бы вы так работали, как рассказываете.

- Слушай, дай мне 5 дней. Тебя позвонят. Я уверен ты изменишь мнение и будем работать. Кому надо эти терки?» - написал Фирсов.