«Метатель яиц» в Порошенко специально накачал их зеленкой – говорит, что своим поступком «хотел поднять сознательность людей»

«Метателем яиц» в сторону экс-президента Украины Петра Порошенко оказался львовянин Андрей Самошкин. В яйца он залил шприцом зеленку – при этом мужчина утверждает, что его поступок был «спонтанным».
Об этом сообщает «Страна».
Напомним, что во время митинга в Киеве в сторону сцены, на которой находился Порошенко, кинули несколько яиц. Участники митинга побили бросавшего яйца мужчину, его из толпы вывела полиция.
У мужчины есть удостоверение издания «Правовой контроль», якобы он сотрудник редакции. Официально мужчина не работает, живет в Киеве, где «занимается активизмом». Самошкин заявил, что после Майдана он якобы какое-то время числился в «Правом секторе», участвовал в митингах сторонников Саакашвили, а сейчас входит в «юридическую группу поддержки «УПА Сонечко».
- Это было спонтанно.
- Спонтанно. А яйцо откуда взяли? В кармане нашлось?
- Купил в магазине неподалёку. Хотел поднять сознательность людей. Пусть нас мало и мы плохо организованы, но мы же должны стать мудрее… Я не целил конкретно в Порошенко – я их всех считаю предателями и яйцо летело во всех них. С 2014 года они ничего не сделали и только усугубили положение Украины. Вот моя мотивация… Я вообще хотел провести люстрацию. В плане была зеленка. Но подобраться к сцене я не смог. Вот я просто шприцом накачал яйца зеленкой и пошёл в толпу. У меня в чеке даже стоит время покупки зеленки – 13:46. То есть я купил ее уже после начала акции. Зашёл в кафе, в туалет. И шприцем все это сделал, - заявил мужчина.