«Метатель яиц» в Порошенко специально накачал их зеленкой – говорит, что своим поступком «хотел поднять сознательность людей»

«Метателем яиц» в сторону экс-президента Украины Петра Порошенко оказался львовянин Андрей Самошкин. В яйца он залил шприцом зеленку – при этом мужчина утверждает, что его поступок был «спонтанным».

Об этом сообщает «Страна».

Напомним, что во время митинга в Киеве в сторону сцены, на которой находился Порошенко, кинули несколько яиц. Участники митинга побили бросавшего яйца мужчину, его из толпы вывела полиция.

У мужчины есть удостоверение издания «Правовой контроль», якобы он сотрудник редакции. Официально мужчина не работает, живет в Киеве, где «занимается активизмом». Самошкин заявил, что после Майдана он якобы какое-то время числился в «Правом секторе», участвовал в митингах сторонников Саакашвили, а сейчас входит в «юридическую группу поддержки «УПА Сонечко».