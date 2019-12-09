Оперативники Нацполиции пришли с повесткой в кабинет к главе Николаевского облсовета – она «сбежала» через запасной выход

В понедельник, 9 декабря, сотрудники правоохранительных органов пришли в Николаевсий облсовет, чтоб вручить повестку о даче показаний главе облсовета Виктории Москаленко в рамках одного из уголовных производств.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

По информации издания, около 15:00 в приемную Москаленко пришли двое мужчин и, предоставив свои документы, сообщили, что им необходимо взять показания у Москаленко. Главный специалист аппарата Виктория Матиенко сказала, что у главы облсовета сейчас проходит встреча, после которой она их примет. Мужчины прождали два часа, после чего Матиенко попросила у советницы Оксаны Корсак тонометр, чтоб измерить давление Москаленко, сославшись на то, что она плохо себя чувствует и ей надо отдохнуть. Также она подошла к двери кабинета главы облсовета и закрыла ее на ключ. Позже Матиенко сообщила, что Москаленко не может больше никого принять. После этого она добавила, что рабочий день закончился и попросила мужчин выйти.

Между тем, по словам собеседника издания «Преступности.НЕТ» в Госбюро расследований, оперативники управления стратегических расследований Николаевской области Департамента СР Нацполиции пришли к Москаленко по поручению следователя ГБР. Правоохранители должны были вручить ей повестку на допрос по делу о подделке проекта решения сессии, которая прошла 16 мая.

По информации собеседника, Виктория Москаленко покинула кабинет через запасной выход и ушла со здания.

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко во время сессии 16 мая несколько раз выносила проект решения о перераспределении денег на голосование депутатов, и только с третьей попытки они проголосовали за него. Всего за вынесенное после споров решение проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

Позже по заявлению депутата Николаевского облсовета ГБР открыло уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 июня.

В рамках данного уголовного производства следователи ГБР расследуют возможную причастность главы Николаевского облсовета к подделке этого проекта решения сессии.

При этом, Судья Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина по ходатайству следователя второго следственного отдела территориального управления ГБР Сергея Коблова оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко на 1003 гривны за неявку на отбор образцов ее подписи.

Напомним, Николаевское территориальное управление ГБР совместно с СБУ заподозрило должностных лиц Николаевского областного совета, Департамента образования и науки областной государственной администрации и одного из коммунальных учреждений в создании механизма присвоения средств из Государственного бюджета. С обысками правоохранители пришли в областной совет.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года в кабинет Николаевского городского головы Александра Сенкевича пришли сотрудники Департамента по защите экономики Национальной полиции Украины с целью вручить градоначальнику протокол о коррупции. Вначале появилась информация, что мэр, не став их принимать, перелез через балкон в другой кабинет. Позже Сенкевич заявил, что не перелазил через балкон, покидая свой рабочий кабинет, когда в приемной ожидали сотрудники полиции, чтобы вручить ему административный протокол о конфликте интересов. Но при этом добавил, что через свою дверь в кабинет не выходил.