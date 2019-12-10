10 пунктов о нормандской встрече с точки зрения власти

10 пунктов о том, почему Нормандская встреча - это успех Украины и успех Зеленского

1. Никаких красных линий не было перейдено.

2. На уловки Кремля - ​​например, относительно разведения сил по всей линии разграничения - Зеленский не пошел. Договорились о взаимном разведения на трех участках до конца марта 2020 года.

3. На путинские условия - внести особый статус Донбасса в Конституцию - Зеленский не пошел

4. Обмен пленными - до 31 декабря 2019 Договорились.

5. Даты выборов в Донбассе нет - а это значит, что к восстановлению контроля за границей мы проводить выборы не будем.

6. Европейские партнеры продолжат санкции на следующие 6 месяцев.

7. У нас сейчас самая высокая международная поддержка Украины, которую за Порошенко даже не видели МВФ и ЕС сделали все, чтобы перед Нормандской встречей послать мощные сигналы о поддержке Украины. США также недвусмысленно заявили о поддержке Украины.

8. Никогда Украина не входила в нормандскую встречу столь подготовленной, как сейчас. Она выполнила все предварительные условия, не ослабив боеспособность армии и не потеряв ни одной позиции. Она имеет решения в свою пользу в международных арбитражах.

9. Международная поддержка усиливается еще и потому, что команде Зеленского удалось убедить весь мир в том, что изменения и реформы - не декоративные, а настоящие.

10. Поддержка украинцами политики Зеленского по Донбасса - колоссальная. На этом фоне призывы политиков об измене выглядят искусственными и провокационными. Очевидно, раздувая протест и предоставляя ему политическую окраску, политики боролись за себя, а не за Украину.

На самом деле, все еще не кончилось. И впереди много работы - в том числе, дипломатической - через 4 месяца состоится новый саммит в рамках Нормандского формата. Россия не перестала быть агрессором. Но продвижение к миру на собственных условиях Украина начала.

Замглавы фрацкии "Слуга народа" Евгения Кравчук, Facebook

