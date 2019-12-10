Президент Зеленский заявил, что Закон об особом статусе Донбасса продлят еще на год

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» может быть продлен еще на один год.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования «формулы Штайнмайера», - сообщил Глава государства во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран - участниц Нормандского формата в Париже.

Также Владимир Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбассе.

«Поэтому я думаю, что надо продолжить. Тем более, так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продолжаем, но он временный - на год. Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я ответил честно всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год - это нормальное предложение», - сказал Президент Украины.

Со своей стороны Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение «формулы Штайнмайера» - это определенный порядок действий, в частности объявления особого статуса и проведения местных выборов. Она также отметила, что на переговорах лидеров «Нормандской четверки» в Париже стороны почувствовали добрую волю решать сложные вопросы.

«Этой воли наконец хватает, и мы абсолютно реалистично видим решение этих проблем», - отметила Ангела Меркель.

Канцлер Германии также положительно оценила первую встречу Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Я надеюсь, что и наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами состоялась во благо всех», - сказала она.

Как известно, переговоры в «нормандском формате» продлились более десяти часов - договорились об обмене пленных, разминированию и отводе войск на трех участках на Донбассе.