«Наказания не могут носить коллективный характер», – Путин назвал решение ВАДА политическим

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отдельные моменты решения исполкома Всемирного антидопингового агентства об отстранении страны от участия в олимпиадах и чемпионатах на 4 года противоречат Олимпийской хартии. А само решение носит политический характер.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже во вторник, 10 декабря, передает «NikSport».

Напомним, ранее сообщалось, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

– Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности: нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд. Есть и другие соображения, но нужно, чтобы всё это проанализировали специалисты и юристы и со знанием дела вели диалог с нашими партнёрами. Но, что самое главное, на мой взгляд, любое наказание, так повелось ещё со времён Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определённым нарушениям никакого отношения не имеют, и все это понимают. Специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает решение о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющими, — заявил Путин.

Напомним, на Олимпийских играх в Южной Корее дала положительный результат допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой.

Отметим, ранее Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда открыл дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил. 13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпийских играх-2018. Однако Спортивный арбитражный суд аннулировал этот результат и лишил россиян медали.