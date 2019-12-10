Для прекращения войны на Донбассе нужно искать формат диалога, а не «плевать в кого-то», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления границ Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не «плевать в кого-то».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Это как вопрос: «А вы будете говорить добрый вечер президенту России?», «А вы будете садиться с ним за стол?», «А жать руку?», «А стоять рядом, когда фотографируют?». Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю, - сказал он на брифинге ночью в Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.

Зеленский отметил, что если кто-то ставит задачу «приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться?».

– Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным, - указал он.

Как известно, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись переговоры в «нормандском формате», которые продлились более десяти часов. По их итогам Украина и Россия договорились об обмене пленными, разминировании и отводе войск на трех участках на Донбассе.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» может быть продлен еще на один год.