Витовский район

Чиновники Витовского района Николаевской области, где расположен округ главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко, без проведения тендеров за два года отдали подряды на ремонт освещения двум фирмам.

В общем количестве чиновники без тендера заключили 60 договоров на сумму 11 миллионов 997 тысяч 862 гривны, о чем свидетельствуют опубликованные в системе публичных закупок Prozorro отчеты о заключенных договорах. Вероятней всего процедура торгов не применялась из-за допороговых закупок.

Договора на ремонт освещения распределили между двумя подрядчиками: киевское ЧП с николаевскими корнями «Місто Плюс» и ФЛП Алена Мельникова из Витовского района Николаевской области. С «Місто Плюс» заключили в общей сложности 36 договоров на сумму 7 миллионов 852 тысячи 873 гривны, а с ФЛП Мельникова – 24 договора на сумму 4 миллиона 144 тысячи 989 гривен.

Самое интересное, что руководителем «Місто Плюс» является та же Алена Мельникова, которая зарегистрирована как предприниматель. Получается, что все подряды отдали фактически в одни руки.

Еще интересными являются заключенные договора с ФЛП Виктория Удовиченко на реконструкцию спортплощадок и ремонт остановочных комплексов в Витовском районе. С данным ФЛП заключили 10 договоров на сумму 4 миллиона 92 тысячи 717 гривен. Стоит отметить, что зарегистрировано ФЛП год назад в Николаеве и участия в других тендерах не принимало.

Из 28 заключенных договоров с ФЛП Мельникова 24 заключены чиновниками Витовского района Из 37 договоров заключенных с "Місто Плюс" - 36 договор заключили чиновники Витовского района Все 10 договоров, которые заключены с данным ФЛП, заключили чиновники Витовского района

За комментарием о качестве предоставляемых работ, а также, по каким причинам договора заключались именно с этими подрядчикам, мы обратились к непосредственным заказчикам работ: в Засельский сельсовет, Воскресенский сельсовет, Галициновский сельсовет, отдел образования Галициновского сельсовета и отдел образования Воскресенского сельсовета, ДП «Первомайский поселковый совет», где нам сообщили, что с фирмой «Місто Плюс» и ФОП Алена Мельникова работают давно и никогда нареканий к выполненным работам у них не было, в том числе и к этим – работы выполнялись в срок, на все есть гарантия, если и были какие-то замечания, то рабочие все устраняли. На вопрос о том, сколько рабочих числиться у фирм-подрядчиков, ведь заключенных договор не мало, чиновники заявляли, что точных данных у них нет, но по пару человек на объекте всегда было.

При этом стоит отметить, что по информации «Преступности.НЕТ» от достоверных источников на ЧП «Місто Плюс» трудится всего два человека – директор и главный бухгалтер, которые вряд ли будут проводить капитальные ремонты уличного освещения и электроснабжения детсадов, а сотрудники в ФЛП Мельникова совсем отсутствуют. Услышав данную информацию, чиновники отмечали, что скорей всего привлекались рабочие на субподряде, однако добавляли, что их интересует результат и качество работ, а не количество работников у фирм.

Что же касается ФЛП Виктория Удовиченко, которая зарегистрирована лишь год и с ней сразу заключили 8 договоров, то чиновники ... Также стоит отметить, что рабочие также работают на договоре субподряда, так как своих рабочих у ФЛП нет.