Руководство всех областных управлений Госгеокадастра временно отстранили – в Николаеве пока не определились с заменой

Руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и в Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.

Об этом сообщает «Урядовий портал».

Проверку, в частности, проводить в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельхозназначения госсобственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении договоров аренды земельных участков за период 2018-2019 годов.

В комментарии «Преступности .НЕТ» в управлении Госгеокадастра Николаевской области сообщили, что пока еще не знают, кто будет заниматься временных руководством и подписанием документов на этот период.

— Идет работа по подписанию приказа о том, кто будет этим заниматься, думаю, что до конца дня мы будем владеть информацией, кто будет подписантом, - сказали в управлении.

Напомним, ранее в Киеве прокуратура задержала замначальника Госгеокадастра на взятке. Также на Закарпатье на взятке в 200 тысяч долларов задержали главу местного управления Госгеокадастра.

Также сообщалось, что Кабинет министров поручил недавно назначенному руководителю Госгеокадастра Денису Башлыку «отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений от работы».