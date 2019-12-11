В Финляндии назначили самую молодую главу правительства в мире – предыдущий рекорд принадлежал Украине

В Финляндии пост премьер-министра заняла 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин от Социал-демократической партии.

Об этом сообщает «Новое время».

Ее назначение побило сразу несколько возрастных рекордов. Во-первых, Марин стала самой молодой главой правительства Финляндии. А во-вторых, самым молодым премьер-министром в мире. Вторым самым молодым в мире главой правительства является 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук. Таким образом, Марин «побила его рекорд».

Кроме того, впервые в Финляндии лидерами всех партий, входящих в коалицию, также являются женщины. Четверо из них моложе 35 лет: 32-летняя Ли Андерссон от Левого альянса, 32-летняя Катри Кульмуни от Центристской партии, 34-летняя Мария Охисало от Зеленой лиги и сама Санна Марин. Также главой Шведской народной партии является 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон.

Бывший премьер-министр страны Антти Ринне подал в отставку 3 декабря после всего полугода пребывания на посту. Причиной ухода стала забастовка сотрудников почты, которая длилась с 11 по 27 ноября. До этого Санны Марин в Финляндии женщины занимали пост премьер-министра страны два раза, мужчины – 43.

Марин родилась в Хельсинки 16 ноября 1985 года и росла в приемной однополой семье с двумя матерями. Санна Марин живет с мужем Маркусом Райкконеном и дочерью Эммой, которая родилась в 2018 году, в городе Тампере. В политику Марин пришла в 21 год, когда стала членом молодежной организации Социал-демократической партии (СДП). Во время обучения в магистратуре Университета Тампере в 2012 году она стала главой городского совета Тампере. Была избрана в парламент на выборах 2015 года. Ее поддержали почти 11 тысяч человек.