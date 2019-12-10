Зеленский заявил, что разведение войск на Донбассе может растянуться на 20 лет: «Если быстрее и большими участками – можем за 6-8»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нынешних темпах для разведения по всей линии разграничения на Донбассе понадобится 20 лет, а если ускориться – 6-8.

Об этом он заявил на брифинге после итоговой пресс-конференции лидеров нормандской четверки.

– Все стороны требовали разведения вдоль всей линии разграничения, все стороны. Я пояснил статистику, которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее позволили, чем та сторона. Но за шесть месяцев мы развели три точки. Поэтому если посчитать 408-409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками - мы можем развести за 6-8 лет, – заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что разведение должно пройти изначально в «простых точках», исходя из интересов мирных жителей.

– То есть не Счастье или Дебальцево, где мы не можем стратегически, политически... Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям, - отметил он.

– Был начальник Генерального штаба господин Хомчак. Я ему сказал подготовить три наиболее простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении и не опасны, - сказал Президент.

По его словам, данные точки есть, и они будут согласовываться в рамках тристоронней контакнтной группы в Минске.

– Мы прописали, что можем до конца марта. Поэтому я и хочу, чтобы это были какие-то простые точки, - добавил Зеленский.

Напомним, что переговоры в «нормандском формате» продлились более десяти часов - договорились об обмене пленных, разминированию и отводе войск на трех участках на Донбассе.

Как известно, 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской. А 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4. 9 ноября началось разведение войск в районе Богдановки и Петровское Донецкой области.