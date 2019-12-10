Аваков заявил, что Зеленский во время саммита резко высказался в адрес главы российского МИД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, как на нормандском саммите президент Владимир Зеленский во время своей речи попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на видео журналиста Дмитрия Гордона.

- Владимир Александрович, ведя разговор, по большей части на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и, господин Лавров, прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете, - рассказал Аваков.

Напомним, ранее Аваков рассказал, как у помощника Путина Суркова сдали нервы на переговорах.