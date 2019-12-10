Экс-нардеп от БПП Козырь возил депутата Николаевского горсовета Солтыса на «смотрины» к Медведчуку, - Невенчанный

Бывший народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» (сейчас «Европейская солидарность») Борис Козырь возил депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса познакомиться с лидером партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в качестве кандидатуры на пост руководителя ячейки партии в Николаеве.

Об этом в комментарии изданию «Мой город» рассказал депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный.

По словам Невенчанного, о том, чтоб представить Солтыса, Козыря попросил сопредседатель партии Юрий Бойко. При этом, сам Невенчанный заявляет, что Солтыс не участвует в жизни партии.

«Я вчера имел разговор с Козырем. Он настаивает на том, что об этом очень сильно просит его Юрий Анатольевич (Бойко – ред). Я категорически против того, чтобы негодяев назначать на должности, тем более партийные, достаточно идеологической партии. Я что-то не видел, чтобы Солтыс принимал участие где-то в политических акциях. Единственное, где он был замечен, это коррупционных скандалах. Вы же видели, какие мои преследования были? Мои – по политическим мотивам, его – по коррупционным делам», — сказал он.

Также Невенчанный назвал Солтыса негодяем и добавил, что разочарован тем, что Козырь лоббирует этого кандидата.

«Я буду очень разочарован, если действительно Козырь возил и лоббировал Солтыса. Потому что я считаю Козыря порядочным человеком, но то, что он негодяя пытается втащить, если это неумышленная диверсия, то тогда я его не понимаю», — добавил депутат облсовета.

При этом, депутат не отрицает, что сам бы хотел руководить партийной ячейкой в Николаеве, однако депутата облсовета Владимира Фроленко считает лучшей кандидатурой.

«Конечно же, в глубине души я хотел бы, чтобы выдвигали меня, но Фроленко (депутат облсовета – ред.) несоизмеримо лучшая кандидатура, нежели Солтыс. Владимир Александрович хотя бы принимал участие в помощи людям, оказывал какую-то поддержку, какое-то идеологическое сопротивление. Возможно, не всегда правильно, но, тем не менее, какие-то идеологические противостояния и убеждения у него есть», - добавил Невенчанный.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», в пятницу, 13 декабря в Николаеве состоится партийная конференция «ОПЗЖ», на которой будут рассматривать вопросы руководства. Мероприятие посетит народный депутат от «ОПЗЖ» Юрий Загородний.

Напомним, директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств бывшим директором «Гуртожитка», депутатом Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Олегом Солтысом. По словам потерпевшего в деле о получении взятки сотрудницы николаевского КП «Гуртожиток» Татьяны Кучеревской, изначально требования брать с него деньги за приватизацию комнаты в общежитии выдвигал директор КП, депутат горсовета Олег Солтыс через мастера общежития, а уже потом до конца это дело доводила Кучеревская.