Трагедия в Одессе: спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара

В Одессе 11 декабря продолжается ликвидация последствий, связанных с пожаром в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Всего в результате пожара по состоянию на утро 11 декабря погибли 12 человек.

Хронология событий:

09:25 На месте пожара в Одесском колледже открытого огня по состоянию на сегодняшнее утро не наблюдается, спасатели продолжают работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ликвидации последствий пожара задействованы 206 человек и 40 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.