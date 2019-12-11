ГБР по заявлению Портнова открыло дело о госизмене Порошенко при подписании им Минских соглашений

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможной государственной измене в 2015 года тогдашним Президентом, а ныне нардепом и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав ответ о регистрации уголовного производства.

Адвокат Порошенко в свою очередь рассказал, что заявление Портнова направлено, скорее, против Зеленского, чем против Порошенко

«Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии, которая способна нанести мощных урон врагу», - сказал Головань в комментарии «LIGA.net».

По мнению адвоката, обвинение, поданное в ГБР Портновым, на самом деле направлено не против Порошенко, а против Президента Владимира Зеленского и всей его команды, для которых минские соглашения – основа работы нормандского формата.

На это Портнов заявил, что Порошенко подписал от имени государства Минские соглашения и Зеленский теперь просто вынужден с этим мирится.

«Поэтому, ещё раз инструкция для особо тупых, - соглашения необходимо исполнять, а тот кто от имени государства подарил этими соглашениями часть территории страны и подписал обязательство согласовывать с лидерами оккупированных территорий украинскую Конституцию, должен быть осуждён за государственную измену, черти вы полуразвитые», – ответил Портнов.

Отметим, что во время Нормандского саммита Владимир Зеленский и Владимир Путин не смогли достичь единого мнения о контроле над украинской границей на Донбассе. Зеленский настаивал на получении контроля над границей, а потом выполнения политической части соглашений, а Путин, сославшись на Минские соглашения от 2015 года, настаивает сначала на проведении выборов, а потом передачи границы под контроль Украины.

Напомним, как ранее в ГБР рассказали о 13 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.