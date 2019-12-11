Партию «Слуга народа» на местных выборах намерены поддержать 50% николаевцев, на втором месте политсила Медведчука, – опрос

В городе Николаеве всего две политсилы набирают больше 10% голосов горожан.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», которое было проведено с 6 сентября по 10 октября.

Лидером рейтинга является партия «Слуга народа» - 50,0%. На втором месте идет «Оппозиционная платформа - За життя», набирая 13,0%.

Все остальные партии не дотягивают до 5%: ВО «Батьківщина» - 4%, Оппозиционный блок – 3%, Европейская солидарность – 3%, партия Зеленых – 3%, Партия Шария – 2%, Голос – 2%. Затруднились ответить 15% опрошенных.

Однако, важно отметить, что в данных результатах учитывались ответы только тех респондентов, которые сказали, что пойдут на выборы. Так ответили 79% опрошенных, еще 17% николаевцев ответили, что не пойдут на выборы, а 5% затруднились ответить на данный вопрос.

Стоит отметить, что на парламентских выборах в 2019 году явка в Николаевской области составила 48,36%.

Напомним, что согласно данным опроса ОО «Центр аналитических исследований» в июне этого года рейтинг партии «Слуга народа» был в районе 43,9% от тех респондентов, которые ответили что пойдут на выборы.

Справка: Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.