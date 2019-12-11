В Раде рассмотрят закон про особый статус Донбасса - в него внесли минимальное изменение

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В Верховной раде Украины в среду, 11 декабря, появился текст законопроекта №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Проект зарегистрировали в Раде еще во вторник, однако его текст отсутствовал.

«В статье 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» цифры «2019» заменить цифрами «2020». Этот закон вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в тексте законопроекта.

Отметим, во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Законопроект зарегистрирован под номером 2569.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Закон об особом статусе Донбасса продлят еще на год.

Роман Свиридов

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