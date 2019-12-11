Президент назначил глав РГА в Очаковском, Баштанском и Новобугском районах

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 декабря, назначил глав районных государственных администраций в Очаковском, Баштанском и Новобугском районах Николаевской области.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы на сайте Главы государства.

Президент Зеленский уволил 11 декабря Сергея Самоукова с должности главы РГА в Очаковском районе и назначил вместо него Алексея Допиру.

Также в Баштанском и Новобугском районах главами РГА стали Александр Славинский и Наталия Завальнюк.

Стоит отметить, что Славинский и Завальнюк были первыми заместителями глав РГА и до сегодняшнего дня исполняли обязанности глав администраций.

Алексей Допира (фото - Facebook) Алексей Допира, согласно декларации, до 2016 года был начальником приемника-распределителя ГУ Нацполиции в Одесской области. Отметим, что в 2017 году он претендовал на должность главы РГА в Любашовском районе Одесской области.

Допира задекларировал две квартиры в Одессе: одна, на 68,5 квадратных метра принадлежит ему, а вторая, на 32,3 квадрата зарегистрирована на его жену. Также на жену зарегистрированный автомобиль «Nissan X-Trail» 2002 года выпуска.

В 2018 году он получил 101 тысячу 720 гривен пенсии и 3 тысячи 723 гривны зарплаты. Жена его заработала в прошлом году 60 тысяч 675 гривен. При этом он не указал источник выплат во всех этих случаях. При этом, судя по всему, его жена также служит в ГУ НП Одесчины.

Александр Славинский Александр Славинский задекларировал, что проживает в Баштанке в квартире на 73,8 квадрата, которая принадлежит Славинской Ирине Валентиновне.

Также чиновник владеет «Daewoo Lanos» 1999 года выпуска.

В 2018 году в Баштанской РГА он заработал 278 тысячи 584 гривен (в среднем 23 тысячи гривен в месяц), его жена Светлана Киселева работает в Южном офисе Госаудитслужбы, где за прошлый год получила 223 тысячи 404 гривны.

Новость дополняется....