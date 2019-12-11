Нардеп от «Слуги народа» Богданец после нападения экс-депутатов от «Свободы» попал в больницу

«Слуга народа» потребовала реакции правоохранительных органов на избиение депутата Верховной Рады Андрея Богданца.

Об этом говорится в заявлении фракции в связи с дракой, которая произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко.

По утверждению спикера «Слуги народа» Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

«Сегодня во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики произошел дерзкое нападение группы лиц на народного депутата Украины, члена фракции «слуг народа», ветерана АТО Андрея Богданца. Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент соответствии с действующим законодательством», - сказано в заявлении.

Президентская фракция также назвала показательной «кооперацию» представителей пророссийских партий и националистов, направленную на срыв работы комитета. Она считает, что работу аграрного комитета целесообразно перенести в другое, более защищенное место.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца из фракции фракция "Слуга народа" на заседании аграрного комитета парламента. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец агентству «Украинские новости».

- Внесены данные в Единый реестр досудебных расследований, - сказала Максимец.

По ее словам, дело открыто по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

Расследование поручено Печерскому райотделу полиции. Выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливаются причастные к правонарушению.

Как известно, конфликт спровоцировали «свободовцы» Эдуард Леонов, Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк, которые набросились на председателя подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, ветерана АТО Андрея Богданца. Причиной стал вопрос о внедрении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Напомним, ранее Олег Ляшко напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь». 18 ноября Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении Ляшко за нападение на Андрея Геруса.

На время расследования суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Михаила Волынця от партии «Батьківщина» и Виктории Сюмар от партии «Европейская солидарность».