Президент Зеленский сократил штат Госуправделами до 155 сотрудников

Президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников Государственного управления делами.

Об этом говорится в указе президента.

Зеленский сократил штат ГУД до 155 человек.

«Утвердить предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц», - говорится в указе.

Добавим, что Госуправление делами было создано в 2000 году с целью уменьшения управленческих расходов, сокращения аппарата и для выполнения задач, обусловленных административной реформой. До указа Зеленского в штате Госуправделами было 165 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены уволить почти 1800 работников Госстата.