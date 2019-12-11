Российский телеканал вырезал из сериала «Слуга народа» фразу «Путин – хубло»

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Сериал появился в программе после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка о Владимире Путине.

Об этом сообщает «ВВС».

Каналу ТНТ права на показ шоу передал дистрибьютор продуктов «Квартала 95» - шведская компания Eccho Rights. Телеканал ТНТ в анонсе сериала сравнивает успехи Зеленского и Голобородько на посту президента: «В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась».

Главный вопрос, который волновал поклонников сериала в России – будет ли российское телевидение его цензурировать. Судя по первой серии, да. По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как «хубло»). На что герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло»?

В Москве фразу про Путина вырезали из сериала, а на востоке России она попала в ТВ-эфир

Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан. Причем склейка была заметна. В среду ТНТ должен показать первые три серии «Слуги народа».

Телеграмм-канал «Планерка» сообщает, что в восточных регионах России слова про Путина пропустили в эфир, но когда дело дошло до Москвы, то их убрали.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский после саммита в Париже заявил, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления границ Украины нужно искать корректный формат диалога, а не «плевать в кого-то». Он имел ввиду свою встречу с Путиным.

– Это как вопрос: «А вы будете говорить добрый вечер президенту России?», «А вы будете садиться с ним за стол?», «А жать руку?», «А стоять рядом, когда фотографируют?». Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю, - ответил Зеленский на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.

Напомним, что ранее представители партии Порошенко хотели запретить показывать третий сезон сериала «Слуга народа» в Украине. Владимир Зеленский тогда назвал шум вокруг сериала маркетингом и поблагодарил за рекламу.