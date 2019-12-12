«Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух», – Зеленский поздравил военнослужащих с Днем сухопутных войск

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 29 военнослужащих государственными наградами.

Соответствующий указ №897/2019 опубликован на сайте главы государства.

В указе отмечается, что награды присвоены «за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и образцовое выполнение воинского долга».

Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого III степени, «За мужество», орденом Данила Галицкого и медалями «За военную службу Украине» и «Защитника Отечества».

Также Зеленский поздравил всех украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ.

«Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируете постоянную готовность к самой сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокую боевую подготовку и непобедимый характер», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Президент уверен, что девиз «За Украину! За ее волю!» высечен в сердцах воинов, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать их дух.

«Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми! Слава Сухопутным войскам Украины! Слава Украине!», - подытожил глава государства.

Напомним. ранее Президент Зеленский присвоил звание «Мать-героиня» 14 жительницам Николаевщины.