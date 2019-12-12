Президент продлил полномочия пятерым судьям из Николаевщины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, назначил пятерых судей в Николаевской области.

Об этом свидетельствует соответствующие указы Главы государства № 899 и 900.

Судьей Березнеговатского районного суда Николаевской области Президент назначил Орлову Светлану Федоровну; судьей Веселиновского райсуда – Чаричанського Павла Алексеевича; судьей Врадиевского райсуда – Сокола Федора Григорьевича.

Также на должность судьи Вознесенского горрайонного суда назначили Домареву Наталью Владимировну, а судьи Корабельного районного суда Николаева – Федорченко Андрея Андреевича.

Отметим, что ранее они уже были судьями, но ждали указа о продлении полномочий после окончания пятилетнего срока.

Напомним, что ранее Президент переназначил трех судей в Николаеве и Вознесенске.