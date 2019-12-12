«Надолго меня не хватит», - минист юстиций Малюська заявил, что уйдет в отставку если ему не поднимут зарплату

Министр юстиции Денис Малюська считает, что его оклад должен составлять минимум 80 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

- Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств, - объяснил министр.

Он также рассказал, что до того, как прийти на госслужбу, тратил около 100 тысяч гривен в месяц. В первые же месяцы работы в Кабмине его оклад составлял 16 тысяч. Сейчас ситуация улучшилась – вместе с надбавками Малюська получает 29 тысяч.

- Все понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату, - подытожил Малюська.

Напомним, ранее Кабмин запретил органам власти выплачивать зарплату чиновникам наличными.