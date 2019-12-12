НАБУ начало расследование против Дубинского – заявление на него написал нардеп из фракции Порошенко

НАБУ начало расследование против нардепов от «Слуги народа» Андрея Холодова, Александра Дубинского и Александра Юрченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Он подал заявление на своих коллег по парламенту в связи с «пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам».

«Около двух месяцев назад Рада приняла правку, после которой табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых Слуг. Я своим проектом постановления остановил подписание этого закона спикером, и поэтому этот закон так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат», - сообщил Гончаренко.

Напомним, что ранее Дубинскому создали проблемы в его борьбе на выборах с приближенным к Порошенко Игорем Кононенко. В списке кандидатов тогда появились двойники Дубинского и другие журналисты. Несмотря на это, Дубинский победил на выборах по мажоритарному округу.