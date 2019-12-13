Сессия Николаевского облсовета: Депутаты в очередной раз попытаются перераспределить бюджет ОНЛАЙН

В пятницу, 13 декабря, в Николаевском областном совете в очередной раз хотят начать 30-е внеочередное пленарное заседание. На повестку дня выносятся вопросы о перераспределении бюджета.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Глава облсовета предлагает депутатам рассмотреть вопрос о перевыполнении бюджета, внесение изменений в программу «Турбота», назначении Лысенко В.М. на должность директора в коммунальное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат І-ІІІ ступеней-центр общего и профильного образования и комплексной реабилитации», а также Александра Добровольского на пост директора Николаевской областной филармонии.

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10:00 Перед сессией собралась постоянная депутатская планово-бюджетная комиссия.

Стоит отметить, что депутаты трижды собирались на сессию, чтобы помимо бюджетных вопросов рассмотреть также кадровые вопросы, которые шли первыми в повестке дня. Однако, из-за того, что депутатский корпус разделился, ни у одной из сторон не хватает достаточного количества голосов, чтобы провести эти кадровые перестановки. Одна сторона хочет снять Викторию Москаленко с должности главы Николаевского облсовета. Сама же Москаленко намерена снять своего заместителя Андрея Кротова и назначить двоих новых заместителей.

Сначала депутаты собрались на внеочередное заседание 7 ноября. Однако был поддержан только один вопрос - о выделении финансирования на программу «Турбота» в части выделения денег на оздоровление детей. 11 ноября депутаты вновь собрались, но уже для обсуждения реформы рынка земли, но так и не определились с решением из-за отсутствия кворума. 26 ноября должна была состояться сессия Николаевского областного совета. Москаленко лично вынесла на повестку дня вопрос о лишении полномочий своего заместителя Андрея Кротова, которого обвиняет в том, что он активно сотрудничает с главой ОГА Александром Стадником. При этом, депутаты выразили готовность внести в повестку вопрос о том, чтоб снять с должности главы облсовета саму Москаленко. Сама сессия так и не началась – сначала пришло сообщение о минировании здания, которое позже не подтвердилось, потом в здание облсовета пришли добровольческие объединения, члены которых поддерживали Москаленко и требовали, чтоб депутаты не рассматривали вопрос об ее отставке. Все это время был перерыв, в течение которого главе облсовета стало плохо и ей вызвали врачей. В свою очередь, около 20 депутатов собрались на закрытое совещание, где решали вопрос о том, сколько голосов готовы отдать за снятие Москаленко с должности. После нескольких часов перерыва глава облсовета вышла к депутатам, объявила о закрытии сессии и назначила внеочередное заседание на 3 декабря.

Но 28 ноября группа депутатов Николаевского областного совета решили провести внеочередное пленарное заседание 29 ноября, о чем уведомили главу Николаевского облсовета. После этого 2 декабря Виктория Москаленко предложила убрать все вопросы, касающиеся кадровых изменений на следующем заседании сессии, которое пройдет 3 декабря. Однако 3 декабря сессия так и не началась из-за отсутствия кворума.