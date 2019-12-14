Президент Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях Конституции в рамках децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 2598 на сайте парламента.

Отметим, что текст документа или пояснительная записка пока еще не обнародованы, однако законопроект определен украинским лидером как неотложный.

Стоит добавить, что в пятницу вечером, 14 декабря, в эфире телеканала «Интер» отвечая на вопрос о том, необходимо ли Украине менять свою Конституцию, чтобы закрепить договоренности «Нормандской четверки» в Париже, глава МИД Вадим Пристайко сказал:

«В Минских договорённостях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договорённостям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идём на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине», – завил Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

Говоря о позиции РФ по этому поводу, министр сказал, что «российская сторона предлагает упрощённый вариант, так как они себе видят идеальный вариант для них - изменения в Конституцию».

Как сообщалось, 12 декабря в эфире одного из телеканалов Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию страны подразумевают ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

«В «Минске» четко записано, что изменения в Конституцию Украины – всё, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит», - сказал он.

Зеленский считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию.

«Что касается Российской Федерации, будет сложно. Все видели. В этом вопросе тоже будет очень-очень сложно», - указал он.

Напомним, что еще до Нормандского саммита помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда Президента Украины готова провести конституционную реформу, но у Зеленского обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО. Он пояснил, что «это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия».